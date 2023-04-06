Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsfot додала в Teams функцію зеленого екрана

09:47 06.04.2023 |

Новини IT

Microsfot додала в Teams функцію зеленого екрана

 

Microsoft додала функцію "зеленого екрана" до Teams. Вона розроблена для того, щоб покращити віртуальні фони шляхом підвищення чіткості та чіткості фону навколо вашого обличчя, голови, вух або волосся. Звичайно, що функція найкраще працює на зеленому екрані, але ви можете спробувати скористатися нею якщо у вас є зелена стіна або зелений фон.

"Екран або фонова стіна мають бути рівними без плям чи інших нерівностей, - каже Ян Стеберл (Jan Steberl), менеджер програми Microsoft Teams, у дописі в блозі, - користувачі повинні застосовувати ефект фону на зустрічах Teams, щоб увімкнути ефект зеленого екрана, і повинні ретельно вибирати колір фону, щоб ефект застосовувався правильно та досягалася краща якість".

Microsfot додала в Teams функцію зеленого екрана

 

Однак, слід зазначити, що функція зеленого екрана підтримується лише на пристроях Windows і macOS з процесорами Intel, що не дозволяє використовувати її на ноутбуках на базі AMD, або комп'ютерах Mac з процесорами M1 або M2. Крім того, вимкнення розмиття фону за допомогою функції зеленого екрана не підтримується в спільному режимі.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsfot
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0152
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8782  0,08 0,21 37,5400  0,01 0,03
EUR 39,9439  0,05 0,12 40,8127  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес