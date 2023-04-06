Microsfot додала в Teams функцію зеленого екрана

Microsoft додала функцію "зеленого екрана" до Teams. Вона розроблена для того, щоб покращити віртуальні фони шляхом підвищення чіткості та чіткості фону навколо вашого обличчя, голови, вух або волосся. Звичайно, що функція найкраще працює на зеленому екрані, але ви можете спробувати скористатися нею якщо у вас є зелена стіна або зелений фон.

"Екран або фонова стіна мають бути рівними без плям чи інших нерівностей, - каже Ян Стеберл (Jan Steberl), менеджер програми Microsoft Teams, у дописі в блозі, - користувачі повинні застосовувати ефект фону на зустрічах Teams, щоб увімкнути ефект зеленого екрана, і повинні ретельно вибирати колір фону, щоб ефект застосовувався правильно та досягалася краща якість".

Однак, слід зазначити, що функція зеленого екрана підтримується лише на пристроях Windows і macOS з процесорами Intel, що не дозволяє використовувати її на ноутбуках на базі AMD, або комп'ютерах Mac з процесорами M1 або M2. Крім того, вимкнення розмиття фону за допомогою функції зеленого екрана не підтримується в спільному режимі.