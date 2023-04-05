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Гейтс вважає, що заклики призупинити розвиток ШІ «не вирішать проблем»
17:22 04.04.2023 |
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що заклики призупинити розвиток штучного інтелекту не "вирішать майбутніх проблем".
Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.
За словами Гейтса, було б краще зосередитися на тому, як найкраще використовувати розробки в галузі штучного інтелекту, оскільки важко зрозуміти, як пауза може спрацювати в глобальному масштабі.
Його інтерв'ю Reuters з'явилося після того, як минулого тижня був опублікований відкритий лист, підписаний Ілоном Маском і більш ніж 1000 експертами у галузі ШІ, в якому містилася вимога терміново призупинити розробку систем, "потужніших" за новий GPT-4 від OpenAI, що підтримується Microsoft, який може підтримувати людську розмову, складати пісні та узагальнювати довгі документи.
Експерти, серед яких співзасновник Apple Стів Возняк, зазначили в листі, що необхідно оцінити потенційні ризики та переваги для суспільства.
"Я не думаю, що прохання до однієї конкретної групи зробити паузу вирішує проблеми", - сказав Гейтс у понеділок.
"Очевидно, що ці речі приносять величезну користь... нам потрібно лише визначити складні моменти", - додав мільярдер.
"Microsoft прагне випередити конкурентів, вкладаючи багатомільярдні інвестиції у власника ChatGPT - компанію OpenAI.
Хоча наразі він повністю зосереджений на благодійному Фонді Білла і Мелінди Гейтс, Гейтс був активним прихильником ШІ і називав його таким же революційним, як Інтернет або мобільні телефони", - додає Reuters.
"Я не дуже розумію, хто може зупинитися, і чи кожна країна в світі погодиться зупинитися, і чому зупинитися. Але є багато різних думок з цього приводу", - резюмував Гейтс.
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