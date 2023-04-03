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Xiaomi представила «пауербанк для інтернету» ємністю 4, 8 і 16 гігабайт
14:22 03.04.2023 |
Компанія Xiaomi випустила інноваційний пристрій, який вона позиціонує як "пауербанк для інтернету", що дає змогу накопичувати інтернет так, як пауербанки накопичують енергію. Новинка може підключатися до мережі Wi-Fi для накопичення інтернету (і служить точкою доступу, яка роздає накопичений трафік), а також використовувати для цього вбудований роз'єм Ethernet.
Новинка буде випускатися в трьох модифікаціях з різною ємністю: 4, 8 і 16 гігабайт даних. Заявлені ціни в Китаї становлять, відповідно, 299, 399 і 499 юанів. Це еквівалентно сумам у 1600, 2150 і 2700 гривень. Xiaomi розраховує продавати ці пристрої в колаборації з операторами мобільного зв'язку, що може допомогти вийти на операторські ринки США і Європи смартфонам компанії. Потенційно це може стати тією проривною технологією, яка повністю знищить наявний ринок мобільних роутерів, бо дасть змогу носити з собою пристрій, який не має прямої залежності від покриття мережі оператора та поточного навантаження на мобільну мережу. Такий "пауербанк інтернету" дасть змогу під'єднати до інтернету до 8 ґаджетів через Wi-Fi або ноутбук через Ethernet, забезпечивши надійне та стабільне з'єднання в 1 Гбіт/с для Ethernet-з'єднання та 300 Мбіт/с для Wi-Fi.
У планах компанії продати 2 мільйони таких пристроїв до кінця 2023 року. Про постачання в Україну та очікувану ціну поки нічого не повідомляється.
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