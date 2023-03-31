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Meizu 20 Infinity - Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED Q9 3.2K, нержавіюча сталь і скло Titan Glass з керамічними частинками за ціною від $915

14:44 31.03.2023 |

Новини IT

Meizu 20 Infinity - Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED Q9 3.2K, нержавіюча сталь і скло Titan Glass з керамічними частинками за ціною від $915

 

Найдорожчий флагман нового покоління отримав скло під назвою Meizu Titan Glass. Воно встановлене і позаду, і попереду. Скло містить керамічні частинки, як в iPhone 14 Pro, і виготовляється при температурі 750 градусів. Рамка корпусу виготовлена з неіржавної сталі.

Meizu 20 Infinity - Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED Q9 3.2K, нержавіюча сталь і скло Titan Glass з керамічними частинками за ціною від $915

 

Екран AMOLED Q9 розроблений компанією BOE. Він має діагональ 6,79", співвідношення сторін 21 до 9 і роздільну здатність 3192 x 1368 точок. Панель підтримує частоту оновлення від 1 Гц до 120 Гц. У вирізі спереду встановлена селфі-камера на 32 МП.

Meizu 20 Infinity - Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED Q9 3.2K, нержавіюча сталь і скло Titan Glass з керамічними частинками за ціною від $915

 

Meizu 20 Infinity отримав процесор Snapdragon 8 Gen 2 з 12/16 ГБ оперативної пам'яті. Місткість накопичувача становить 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Підсистема живлення представлена акумулятором на 4800 мАг із дротовою і бездротовою зарядкою потужністю 65 Вт і 50 Вт відповідно.

Meizu 20 Infinity - Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED Q9 3.2K, нержавіюча сталь і скло Titan Glass з керамічними частинками за ціною від $915

 

Новий флагман отримав потрійну основну камеру. Роздільна здатність становить 50 МП + 12 МП + 12 МП. Сенсори - Sony IMX766, IMX563 та IMX663 відповідно. Телеоб'єктив має зум 2x. Також відзначимо підтримку 8K і наявність оптичної стабілізації.

Дата старту продажів Meizu 20 Infinity не уточнюється. На ринку він з'явиться з прошивкою Flyme 10 і Android 13. Вартість модифікацій 12/256 ГБ, 12/512 ГБ і 16/1024 ГБ складе $915, $1065 і $1235 відповідно. Доступні забарвлення: чорне, сіре і зелене.
За матеріалами: gagadget.com
 

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