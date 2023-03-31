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Meizu 20 Pro - Snapdragon 8 Gen 2, 3.2K-екран AMOLED E6 і три камери на 50 МП за ціною від $580
14:35 31.03.2023 |
Meizu 20 Pro оснащується AMOLED E6 панеллю формату 3.2K (3200 x 1440 пікселів) з підтримкою частоти оновлення 1-120 Гц. Матриця прикрита склом Gorilla Glass Victus і має діагональ 6,81". Коефіцієнт контрастності становить 8 000 000:1, а максимальна яскравість - 1800 ніт.
Версія Pro обладнана потрійною основною камерою. Роздільна здатність кожного модуля становить 50 МП. Телеоб'єктив отримав шість лінз, але позбавлений перископічної оптики. Кратність зуму становить 2x. Оптична стабілізація відсутня тільки в ультраширококутній камері.
Meizu 20 Pro отримав акумулятор ємністю 5000 мАг із 50-Вт бездротовою зарядкою. Потужність швидкої дротової зарядки зросла до 80 Вт. Також відзначимо наявність сенсора dTOF для оцінки об'єктів і модуля UWB, який забезпечує бездротовий зв'язок на малих відстанях при низькому рівні енергоспоживання.
Як і стандартне видання, версія Pro отримала чип Snapdragon 8 Gen 2, 32-МП камеру для селфі, стереодинаміки, ультразвуковий сканер відбитків пальців, Wi-Fi, Bluetooth і IP54. Програмною платформою теж стала Fyme 10 на базі Android 13.
Meizu 20 Pro буде доступний з 3 квітня 2023 року в модифікаціях зі 128 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ вбудованої пам'яті. Вартість становить $580, $640 і $700 відповідно. Усі три версії обладнані 12 ГБ оперативної пам'яті. Доступні забарвлення: чорне, біле і персикове.
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