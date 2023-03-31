Meizu 20 - симбіоз Samsung Galaxy S23 та iPhone 14 Pro за ціною від $435

Модель обладнана 6,55" панеллю AMOLED з частотою кадрів 144 Гц. Матриця підтримує режими 60, 90 і 120 Гц. Роздільна здатність становить 2400 x 1080 пікселів (Full HD+). Екран має виріз для 32-МП селфі-камери.





Серцем Meizu 20 став процесор Snapdragon 8 Gen 2 з частотою до 3,2 ГГц і графікою Adreno 740 GPU. Чипсет доповнено 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X-8533. Місткість накопичувача UFS 4.0 становить 128-512 ГБ.

Смартфон обладнаний потрійною основною камерою, яка може знімати відео у 8K UHD. Роздільна здатність головного і ультраширококутного модулів становить 50 МП і 16 МП відповідно. Перший отримав OIS. Телеоб'єктив на 5 МП теж має OIS. Кратність зуму - 2x.

Ємність акумулятора в Meizu 20 склала 4700 мАг, а потужність швидкої зарядки - 67 Вт. Флагман отримав ультразвуковий сканер відбитків пальців, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, стереодинаміки та прошивку Flyme 10 на Android 13. Захист від води відповідає стандарту IP54.

Вартість Meizu 20 залежно від модифікації склала $435, $500 або $550. Новинка надійде в продаж 3 квітня в персиковому, жовтому, сірому і м'ятному кольорах корпусу.



