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HP представила недорогі ноутбуки Victus з ігровою відеокартою GeForce RTX 4070 за ціною від $1050
16:46 30.03.2023 |
Компанія HP разом із ноутбуками Omen анонсувала оновлену лінійку доступніших моделей. Вона називається Victus.
Нові ноутбуки мають стильний дизайн і всіма силами намагаються не виглядати дешево. Дисплей має розмір 16" за діагоналлю.
Під капотом HP Victus 16 встановлено процесор Intel Core i7-13700X. Він має 16 ядер із максимальною частотою 5,1 ГГц. Альтернативна опція - 8-ядерний AMD Ryzen 7 7840HS з частотою до 5,1 ГГц. Графічна підсистема представлена відеокартою GeForce RTX 4070.
Вартість HP Victus 16 стартує з $1050. Продажі нових ноутбуків почнуться до кінця весни, але точна дата поки що не вказана.
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