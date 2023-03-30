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АНАЛІТИКА

HP представила недорогі ноутбуки Victus з ігровою відеокартою GeForce RTX 4070 за ціною від $1050

16:46 30.03.2023 |

Новини IT

HP представила недорогі ноутбуки Victus з ігровою відеокартою GeForce RTX 4070 за ціною від $1050

 

Компанія HP разом із ноутбуками Omen анонсувала оновлену лінійку доступніших моделей. Вона називається Victus.

Нові ноутбуки мають стильний дизайн і всіма силами намагаються не виглядати дешево. Дисплей має розмір 16" за діагоналлю.


Під капотом HP Victus 16 встановлено процесор Intel Core i7-13700X. Він має 16 ядер із максимальною частотою 5,1 ГГц. Альтернативна опція - 8-ядерний AMD Ryzen 7 7840HS з частотою до 5,1 ГГц. Графічна підсистема представлена відеокартою GeForce RTX 4070.

Вартість HP Victus 16 стартує з $1050. Продажі нових ноутбуків почнуться до кінця весни, але точна дата поки що не вказана.
За матеріалами: gagadget.com
 

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