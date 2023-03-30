Фінансові новини
- |
- 30.03.23
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
HP представила ноутбуки Omen з чипами Intel та AMD, графікою GeForce RTX 40 за ціною від $1300
16:28 30.03.2023 |
Компанія HP оновила лінійку ноутбуків Omen. Лептопи обзавелися процесорами Intel Raptor Lake і AMD Ryzen 7000, а також відеокартами NVIDIA останнього покоління.
Компанія презентувала моделі Omen 16 і Omen Transcend 16. Перша обладнана дисплеєм QHD з відгуком 3 мс. Серцем ноутбука виступає процесор AMD Ryzen 9 7940HS з максимальною частотою 5,2 Гц. Відеокарта - GeForce RTX 4080. Максимальний обсяг оперативної пам'яті становить 32 ГБ, а SSD - 2 ТБ.
HP Omen Transcend 16 отримав дисплей Mini-LED із роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів і частотою оновлення зображення 240 Гц. Час відгуку становить 7 мс. Ноутбук отримав акумулятор на 97 Втг.
Новинка пропонує покупцям чипи Intel покоління Raptor Lake, включно з 24-ядерним Core i9-13900HX. Обсяг пам'яті та SSD не відрізняються порівняно з Omen 16. А от графічна підсистема представлена відеокартою GeForce RTX 4070.
Рекомендована виробником вартість HP Omen 16 склала мінімум $1300. Модель HP Omen Transcend 16 коштує від $1700. Продажі почнуться до кінця весни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому архімандрит Києво-Печерської лаври перейшов з УПЦ до ПЦУ і що це змінює
|Український суд знову спрацював на користь Портнова, - адвокат
|Чому ордер на арешт Путіна видали саме за підозрою у депортації українських дітей
|Держдеп США підтримав «гібридний трибунал» щодо злочину агресії, проти якого виступає Україна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|HP представила ноутбуки Omen з чипами Intel та AMD, графікою GeForce RTX 40 за ціною від $1300
|Польський IT-гігант Euvic Group придбав українську компанію Exoft
|AeroVironment презентувала оновлену версію дрона-камікадзе Switchblade 300 з вагою менше ніж 2.3 кг і часом польоту понад 20 хвилин
|Lenovo закриває лінійку ігрових смартфонів Legion
|Pepsi представила новий логотип
|Redmi Note 12 Turbo - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей OLED, до 1 ТБ пам'яті та 64-МП камера з OIS за ціною від $290
|З 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 і 8.1
Бізнес
|Back to Office або Кінець дистанційної роботи: Apple, Google, Amazon та інші вимагають, щоб співробітники повернулися працювати в офіси
|Goldman Sachs порахував, скільки робочих місць під загрозою через штучний інтелект
|Ford представив новий електричний позашляховик Explorer
|У Збройних силах Швеції заборонили користуватися TikTok
|Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності
|Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі
|У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти