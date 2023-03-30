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АНАЛІТИКА

HP представила ноутбуки Omen з чипами Intel та AMD, графікою GeForce RTX 40 за ціною від $1300

16:28 30.03.2023 |

Новини IT

HP представила ноутбуки Omen з чипами Intel та AMD, графікою GeForce RTX 40 за ціною від $1300

 

Компанія HP оновила лінійку ноутбуків Omen. Лептопи обзавелися процесорами Intel Raptor Lake і AMD Ryzen 7000, а також відеокартами NVIDIA останнього покоління.

Компанія презентувала моделі Omen 16 і Omen Transcend 16. Перша обладнана дисплеєм QHD з відгуком 3 мс. Серцем ноутбука виступає процесор AMD Ryzen 9 7940HS з максимальною частотою 5,2 Гц. Відеокарта - GeForce RTX 4080. Максимальний обсяг оперативної пам'яті становить 32 ГБ, а SSD - 2 ТБ.

HP Omen Transcend 16 отримав дисплей Mini-LED із роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів і частотою оновлення зображення 240 Гц. Час відгуку становить 7 мс. Ноутбук отримав акумулятор на 97 Втг.

Новинка пропонує покупцям чипи Intel покоління Raptor Lake, включно з 24-ядерним Core i9-13900HX. Обсяг пам'яті та SSD не відрізняються порівняно з Omen 16. А от графічна підсистема представлена відеокартою GeForce RTX 4070.

Рекомендована виробником вартість HP Omen 16 склала мінімум $1300. Модель HP Omen Transcend 16 коштує від $1700. Продажі почнуться до кінця весни.
За матеріалами: gagadget.com
 

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