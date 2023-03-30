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АНАЛІТИКА

AeroVironment презентувала оновлену версію дрона-камікадзе Switchblade 300 з вагою менше ніж 2.3 кг і часом польоту понад 20 хвилин

11:01 30.03.2023 |

Новини IT

 

Американська компанія AeroVironment представила оновлену версію дрона-камікадзе Switchblade 300.

Нову модель створили на основі досвіду в бойових діях. Найімовірніше, йдеться про війну в Україні. ЗСУ активно використовують перше покоління БПЛА проти російських загарбників.

Новинку назвали Switchblade 300 Block 20. Вона отримала зменшену вагу (менш як 2.3 кг), а також покращений діапазон цифрових каналів передачі даних, новий комплект панорамних камер і можливість безперебійної ідентифікації цілі. Крім того, дрон може похвалитися оновленою системою управління вогнем. Вона встановлюється на планшет і дає змогу оператору легко планувати, а також виконувати поставлені завдання.

Розгортається комплекс менш, ніж за 2 хвилини. Switchblade 300 Block 20 можна запускати з наземної, морської або мобільної установки. Керує дроном одна людина. Час польоту і виявлення цілі становить понад 20 хвилин. Дрон здатний передавати картинку в реальному часі.
Швидкість польоту Switchblade 300 Block 20 виробник не розкриває. Найімовірніше, вона залишилася такою ж - 100 км/год під час польоту і 160 км/год під час атаки цілі.
За матеріалами: gagadget.com
 

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