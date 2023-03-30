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АНАЛІТИКА

Lenovo закриває лінійку ігрових смартфонів Legion

10:29 30.03.2023 |

Новини IT

 

Кілька днів тому з'явилася інформація, що Lenovo закриває серію ігрових смартфонів Legion. Підтвердження довго чекати не довелося.

Першим про це написав один зі співробітників Lenovo в китайській робочій спільноті Maimai. Напередодні інформацію офіційно підтвердив представник компанії в розмові з журналістами Android Authority.

У заяві йдеться про те, що Lenovo припиняє випуск геймерських смартфонів серії Legion на базі операційної системи Android "у рамках ширшої трансформації бізнесу та консолідації ігрового портфеля". Таким чином, Legion Y70, анонсований у серпні 2022 року, став останнім пристроєм серії.

На жаль, лінійка не прожила і трьох років. Дебютний ігровий смартфон був анонсований влітку 2020 року. Він отримав назву Legion Pro та став першою моделлю у світі на чипі Snapdragon 865+, а головною особливістю була висувна фронтальна камера, розташована на торці.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Lenovo
 

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