Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 і 8.1

17:49 28.03.2023 |

Новини IT

 

Компанія Valve оголосила, що з 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 і 8.1.

Це пов'язано з тим, що новітні функції Steam використовують Google Chrome, а цей браузер віднедавна не підтримується застарілими ОС. Крім того, подальші оновлення Steam задіють сучасні технології, доступні тільки в Windows 10 і 11.

Для продовження використання Steam, гравцям необхідно оновити операційну систему на своєму PC.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6111
  0,2212
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7828  0,20 0,53 38,4878  0,22 0,56
EUR 40,3472  0,11 0,27 41,3556  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес