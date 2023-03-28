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З 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 і 8.1
17:49 28.03.2023 |
Компанія Valve оголосила, що з 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 і 8.1.
Це пов'язано з тим, що новітні функції Steam використовують Google Chrome, а цей браузер віднедавна не підтримується застарілими ОС. Крім того, подальші оновлення Steam задіють сучасні технології, доступні тільки в Windows 10 і 11.
Для продовження використання Steam, гравцям необхідно оновити операційну систему на своєму PC.
За матеріалами:
gagadget.com
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