Фінансові новини
- |
- 28.03.23
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі
17:24 27.03.2023 |
Американський мільярдер Ілон Маск (Elon Musk) заявив про плани придбати Twitter приблизно рік тому за $44 млрд. Нині компанія, за оцінками самого Ілона Маска, коштує більш ніж удвічі дешевше.
Наприкінці 2022 року Twitter отримала нового власника. Тоді суд змусив Ілона Маска виплатити $44 млрд. За менш ніж пів року ринкова капіталізація компанії впала на $24 млрд і тепер становить $20 млрд.
Після того, як Ілон Маск купив компанію, вона втратила частину рекламодавців, що призвело до падіння доходів. Twitter вирішує проблему за допомогою підписки Blue вартістю від $8, але кількість користувачів, які оформили її, залишає бажати кращого. Водночас Маск вірить, що в майбутньому вартість компанії збільшиться до $250 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|G7 погодилася на відстрочення боргових виплат Україною протягом дії програми МВФ
|Чи можна уникнути нових «справ Сенниченка»
|Кабмін звільнив заступника голови Митниці Черкасського, який два місяці «переховувався» на лікарняному
|У Раді Європи викреслили Україну з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності
|Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі
|У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти
|Nokia стала резидентом Дія.City
|Маск спростував мільярдні інвестиції Саудівської Аравії та ОАЕ в SpaceX
|Huawei Mate X3 - Snapdragon 8+ Gen 1, до 1 ТБ пам'яті, камера XMAGE, два 120-Гц OLED-екрани, IPX8 та новий шарнір за ціною від $1900
Бізнес
|Kia презентував найбільший позашляховик EV9
|У ChatGPT з'являються плагіни для роботи з сайтами в реальному часі
|Microsoft додає криптовалютний гаманець прямо в браузер Edge
|Правління Toshiba схвалило пропозицію про викуп техногіганта за 15 мільярдів доларів
|Хрестовий похід проти TikTok: чому ЄС та США обмежують використання китайської платформи
|Ferrari Roma Spider дебютував із новим кузовом та 612 к.с.
|Лише 41% ІТ-спеціалістів планують повернутися в Україну після завершення війни, – DOU