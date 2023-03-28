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АНАЛІТИКА

Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі

17:24 27.03.2023 |

Новини IT

 

Американський мільярдер Ілон Маск (Elon Musk) заявив про плани придбати Twitter приблизно рік тому за $44 млрд. Нині компанія, за оцінками самого Ілона Маска, коштує більш ніж удвічі дешевше.

Наприкінці 2022 року Twitter отримала нового власника. Тоді суд змусив Ілона Маска виплатити $44 млрд. За менш ніж пів року ринкова капіталізація компанії впала на $24 млрд і тепер становить $20 млрд.

Після того, як Ілон Маск купив компанію, вона втратила частину рекламодавців, що призвело до падіння доходів. Twitter вирішує проблему за допомогою підписки Blue вартістю від $8, але кількість користувачів, які оформили її, залишає бажати кращого. Водночас Маск вірить, що в майбутньому вартість компанії збільшиться до $250 млрд.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Twitter
 

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