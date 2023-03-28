У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти

27 лютого SpaceX в межах місії Starlink Group 6-1 запустила на низьку навколоземну орбіту 21 супутник зв'язку Starlink - перші апарати v2 Mini. Однак днями Ілон Маск написав у Twitter, що супутники стикнулися з «деякими проблемами» - чим підтвердив припущення індустрії про те, що апарати змінили орбіти.

«В Starlink V2 багато нових технологій, тому ми маємо деякі проблеми, як і очікувалося. Деякі супутники будуть зведені з орбіти, інші будуть ретельно перевірені, перш ніж піднімуться вище МКС», - написав він.

Другий ступінь Falcon 9 успішно доставив супутники на орбіту з параметрами 365 на 373 кілометрів та нахилом 43 градуси, звідки вони мали поступово перейти на робочу орбіту 530 кілометрів. Однак за кілька днів супутники припинили підвищення, зупинившись на висоті близько 380 кілометрів. Приблизно з 15 березня, орбітальна висота супутників почала зменшуватися з різною швидкістю приблизно до 365 кілометрів.

Супутники з Group 6-1 значно більші за супутники Starlink першого покоління, яких SpaceX на сьогодні запустила понад 4000. Апарати мають потужніші фазовані антенні решітки та підтримують додатковий E-діапазон зв'язку, що своєю чергою забезпечує приблизно вчетверо більшу пропускну здатність, якщо порівнювати з Starlink v1.5.

Також Starlink V2 Mini оснащені новими високоефективними електричними двигунами, які використовують аргон для маневрування на орбіті - у 2,4 раза більше тяги та в 1,5 раза більший питомий імпульс, ніж двигуни на ксеноні першого покоління.

SpaceX не оприлюднювала подробиць щодо супутників V2 Mini, але дизайн під назвою «F9-2» є у документах, які компанія подала до Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) в рамках своєї заявки на сузір'я другого покоління. Там описується 800-кілограмовий апарат із парою сонячних батарей довжиною 12,8 метра. Супутники першого покоління важать близько 300 кілограмів і мають єдину антенну решітку довжиною 8 метрів.

Як випливає з назви, V2 Mini - це компактна версія Starlink v2, які важитимуть близько 2000 кг та матимуть сонячні панелі довжиною 20 метрів. Кінцеві версії запускатиме Starship, який готується до першого тестового польоту.