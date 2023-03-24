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Huawei Mate X3 - Snapdragon 8+ Gen 1, до 1 ТБ пам'яті, камера XMAGE, два 120-Гц OLED-екрани, IPX8 та новий шарнір за ціною від $1900
17:52 24.03.2023 |
Кілька хвилин тому у світі стало на один гнучкий смартфон більше. Компанія Huawei анонсувала флагманську модель Mate X3 з оновленим дизайном і флагманським апаратним забезпеченням.
Половину задньої сторони корпусу в Huawei Mate X3 займає додатковий дисплей. В його основу теж покладено 120-Гц панель OLED. Однак діагональ зменшена до 6,4", а роздільна здатність становить 2504 x 1080 пікселів. Задня сторона захищена склом Kunlun.
За словами виробника, Huawei Mate X3 має захист від води за стандартом IPX8. Усі габарити не уточнюються, але зазначено, що товщина корпусу в розкладеному вигляді становить 5,3 мм. Важить новинка 239 г. Новий шарнір дає змогу фіксувати дисплей під будь-яким кутом.
Смартфон обладнаний чипом Snapdragon 8+ Gen 1 без підтримки 5G. Однокристальна система має частоту 3,19 ГГц, графіку Adreno 730 і працює в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті. Місткість накопичувача становить 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ залежно від комплектації.
Huawei Mate X3 має п'ять камер. У кожному з екранів встановлено по одному модулю на 8 МП. Великий круглий блок на задній панелі містить головний модуль на 50 МП (Sony IMX766) з OIS, надширококутний на 13 МП (Sony IMX688) і телеоб'єктив на 12 МП (Sony IMX688) з 5-кратним оптичним зумом. Смартфон може похвалитися системою візуалізації Ultra-sensing XMAGE.
Флагман працює на базі операційної системи HarmonyOS 3.1. Ємність акумулятора склала 4800 мАг, а потужність швидкої зарядки - 66 Вт. Також смартфон отримав Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, стереодинаміки та бічний сканер відбитків пальців.
Huawei Mate X3 надійде в продаж 7 квітня 2023 року в чорному, сріблястому, фіолетовому, зеленому і золотистому кольорах корпусу. Вартість версій із накопичувачем на 256 ГБ і 512 ГБ склала $1900 і $2050 відповідно. Варіант з 1 ТБ пам'яті оцінено в $2345.
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|Huawei Mate X3 - Snapdragon 8+ Gen 1, до 1 ТБ пам'яті, камера XMAGE, два 120-Гц OLED-екрани, IPX8 та новий шарнір за ціною від $1900
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