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Розробники Senua's Saga: Hellblade II представили надреалістичну лицьову анімацію своєї гри
16:12 24.03.2023 |
Головною метою State of Unreal була демонстрація новітніх можливостей рушія Unreal Engine 5, зокрема, технології Metahuman Animator, яка допомагає створювати надреалістичну лицьову анімацію.
Ninja Theory показала технічні досягнення новітнього інструментарію на прикладі короткого ролика своєї майбутньої гри Senua's Saga: Hellblade II.
У відео крупним планом показано обличчя головної героїні Сенуа (Senua) і, треба сказати, технології вражають: міміка героїні передана з найдрібнішими нюансами.
Дата релізу Senua's Saga: Hellblade II залишається невідомою, але з таким технічним виконанням гра може стати справжнім хітом.
Новий проєкт Ninja Theory буде доступний тільки на Xbox Series X|S і PC.
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