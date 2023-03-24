Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Розробники Senua's Saga: Hellblade II представили надреалістичну лицьову анімацію своєї гри

16:12 24.03.2023 |

Новини IT

 

Головною метою State of Unreal була демонстрація новітніх можливостей рушія Unreal Engine 5, зокрема, технології Metahuman Animator, яка допомагає створювати надреалістичну лицьову анімацію.

Ninja Theory показала технічні досягнення новітнього інструментарію на прикладі короткого ролика своєї майбутньої гри Senua's Saga: Hellblade II.

У відео крупним планом показано обличчя головної героїні Сенуа (Senua) і, треба сказати, технології вражають: міміка героїні передана з найдрібнішими нюансами.


Дата релізу Senua's Saga: Hellblade II залишається невідомою, але з таким технічним виконанням гра може стати справжнім хітом.

Новий проєкт Ninja Theory буде доступний тільки на Xbox Series X|S і PC.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3076
  0,4589
 1,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9915  0,01 0,03 38,6718  0,02 0,04
EUR 40,5876  0,05 0,13 41,6279  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес