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АНАЛІТИКА

У ChatGPT з'являються плагіни для роботи з сайтами в реальному часі

12:46 24.03.2023 |

Новини IT

 

Компанія OpenAI, що розробляє чатбот ChatGPT, додає до нього плагіни, які дозволять використовувати штучний інтелект на сайтах в режимі реального часу.

Про це повідомляється на сайті OpenAI.

Спершу плагіни будуть доступні для невеликої кількості користувачів, передусім - розробників плагінів, і поступово розгортатиметься для більших авдиторій.

Компанія повідомила, що перші плагіни були створені Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram і Zapier.

Як пояснює профільний ресурс Engadget, плагіни дозволять чат-боту взаємодіяти зі сторонніми API, адаптуючи його реакції до конкретних обставин, визначених розробниками, що розширює діапазон можливих дій бота.

За допомогою плагіна ChatGPT функціонал чат-боту можна додати до існуючого коду, що дозволить йому виконувати функції від отримання інформації у реальному часі, наприклад - про ціни на акції чи останні новини, і до витягування певної інформації з бази даних.
За матеріалами: Економічна правда
 

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