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У ChatGPT з'являються плагіни для роботи з сайтами в реальному часі
12:46 24.03.2023 |
Компанія OpenAI, що розробляє чатбот ChatGPT, додає до нього плагіни, які дозволять використовувати штучний інтелект на сайтах в режимі реального часу.
Про це повідомляється на сайті OpenAI.
Спершу плагіни будуть доступні для невеликої кількості користувачів, передусім - розробників плагінів, і поступово розгортатиметься для більших авдиторій.
Компанія повідомила, що перші плагіни були створені Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram і Zapier.
Як пояснює профільний ресурс Engadget, плагіни дозволять чат-боту взаємодіяти зі сторонніми API, адаптуючи його реакції до конкретних обставин, визначених розробниками, що розширює діапазон можливих дій бота.
За допомогою плагіна ChatGPT функціонал чат-боту можна додати до існуючого коду, що дозволить йому виконувати функції від отримання інформації у реальному часі, наприклад - про ціни на акції чи останні новини, і до витягування певної інформації з бази даних.
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