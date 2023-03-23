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Microsoft додає криптовалютний гаманець прямо в браузер Edge
18:50 23.03.2023 |
В той час, коли криптовалютний ринок почуває себе не надто добре, Microsoft вирішує вбудувати гаманець для їх зберігання прямо в браузер Edge. Про це повідомили особисті джерела видання The Verge. За їх даними, гігант вже кілька місяців тестує функцію всередині компанії.
Минулого тижня користувач Twitter під ніком @thebookisclosed, який часто документує неопубліковані функції Windows, поділився скріншотами криптогаманця в браузері Microsoft Edge.
В описі криптогаманця від Microsoft сказано, що він має «спрощену роботу, яка полегшує взаємодію з Web3» і що він має «інтегровані функції безпеки, щоб захистити вас від незахищених адрес або програм». Купувати криптовалюту в ньому можна буде завдяки біржам Coinbase та MoonPay і звичайно він матиме можливість підключення децентралізованих програм та підтримку NFT.
Останнім часом Microsoft Edge стає все більш роздутим браузером з багатьма функціями, як от окремий переглядач PDF від Adobe, чат-бот Bing на бічній панелі, чи функцію підвищення якості відео, але тут вже постає питання: а чи справді всі ці функції так необхідні користувачам?
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