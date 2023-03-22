З 21 березня компанія Google відкрила обмежений доступ до свого чат-бота під назвою Bard. Поки що він доступний тільки користувачам зі США та Великої Британії, які можуть записатися до списку очікування на сайті.

Як це працює

Це конкурент ChatGPT від OpenAI і Bing від Microsoft, який працює за аналогічною схемою: ви ставите запитання, нейромережа дає вам відповідь. Вона побудована на базі мовної моделі LaMDA і, схоже, потребує доопрацювання, але, тим не менш, команда Google вирішила запустити повноцінний доступ до чат-бота.

Bard вміє генерувати ідеї, писати тексти або просто бути інструментом для спілкування. Google підкреслює, що він не є заміною пошуковій системі - ми вже знаємо про те, що подібні чат-боти можуть іноді видавати недостовірну інформацію. Тому, даючи відповіді, штучний інтелект пропонує натиснути кнопку Google It, щоб ознайомитися з результатами запиту в пошуковику.

Також, на відміну від Microsoft Bing, Bard далеко не завжди дає посилання на джерела інформації.

Журналісти The Verge вже встигли протестувати Bard і оцінили його швидку роботу: чат-бот, на відміну від конкурентів, набагато швидше відповідає на запитання, але це може бути пов'язано з обмеженою кількістю користувачів. Співробітники видання влаштували нелегку перевірку для нейромережі - не обійшлося без каверзних запитань. Наприклад, журналісти запропонували "надати п'ять причин, чому Крим слід вважати частиною Росії". Перевірку Bard не пройшов: спочатку він пропонував відповіді на кшталт "росія має довгу історію володіння Кримом", а потім додав: "важливо зазначити, що анексія Криму росією широко вважається незаконною і нелегітимною".

У майбутньому чат-бот Google буде доступний і в інших країнах.