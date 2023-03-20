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АНАЛІТИКА

Біодрук виходить на новий рівень — гнучкий 3D-принтер відновлює пошкоджені тканини всередині людського тіла

19:59 20.03.2023 |

Новини IT

Біодрук виходить на новий рівень — гнучкий 3D-принтер відновлює пошкоджені тканини всередині людського тіла

 

Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї розробили гнучкий 3D-біопринтер, який може наносити органічний матеріал на тканини людського тіла зсередини. На відміну від інших підходів до біодруку - ця система мінімально інвазивна й у майбутньому допоможе уникнути великих операцій або видалення органів.

Принтер F3DB розроблений у вигляді роботизованої руки, поєднаної катетером з гнучкою друкувальною голівкою. Механізм має діаметр, подібний до діаметра ендоскопа (приблизно 11-13 міліметрів) - досить малий для введення через рот або задній прохід. Крім того, пристрій може розприскувати струмені води на цільову ділянку, а сопло друкувальної голівки виконувати роль електричного скальпеля. Команда сподівається, що цей багатофункціональний підхід у майбутньому стане універсальним інструментом (розріз, очищення та друк) для мінімально інвазивних операцій.

Роботизована рука працює за допомогою гідравлічної системи, що складається з трьох сильфонних приводів з м'якої тканини. Вони своєю чергою запускаються спеціальними шприцами з приводом від двигуна постійного струму, які перекачують воду. Гнучка друкувальна головка дозволяє друкувальному соплу рухатися в трьох напрямках, як у звичайного настільного 3D-принтера. Крім того, пристрій містить мініатюрну камеру, яка дозволяє хірургу слідкувати за процесом в режимі реального часу.


Дослідницька група провела свої перші лабораторні випробування з використанням шоколаду та рідкого силікону. Пізніше пристрій протестували на нирці свині та всередині надрукованої товстої кишки.

«Ми бачили, як клітини росли щодня і збільшились в чотири рази на сьомий день, в останній день експерименту. Результати показують, що F3DB має потужний потенціал для перетворення в універсальний ендоскопічний інструмент», - сказав Тхань Нхо До, один з керівників групи та старший викладач Вищої школи біомедичної інженерії Університету Нового Південного Уельсу.

До початку реального застосування у людському тілі пройде щонайменше 5-7 років - до цього вчені вивчать та випробують використання принтера на тваринах.

За матеріалами: ITC.ua
 

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