Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російські спецслужби розповсюджують заражене ПЗ через торренти – Держспецзв'язку

08:20 20.03.2023 |

Новини IT

 

Держспецзв'язку попереджає про небезпеку завантаження зламаного програмного забезпечення (ПЗ) через торент-трекери, оскільки його можуть розповсюджувати російські спецслужби, які додають до нього шкідливий код.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

У звіті Russia's Cyber Tactics: Lessons Learned 2022 відзначається, що російські спецслужби активно використовують такі методи для отримання доступу до вмісту комп'ютерів жертв. Хакери троянізують ISO та установчі файли, що може призвести до довготривалого доступу до вмісту комп'ютера.

"Зазвичай таке програмне забезпечення розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код", - йдеться в повідомленні.

Багато системних адміністраторів і користувачів з пострадянських країн досі використовують неліцензійне програмне забезпечення, що додатково збільшує їхню вразливість перед атаками.

Держспецзв'язок закликає українських користувачів уникати завантаження зламаного ПЗ та встановлювати лише ліцензійне програмне забезпечення з офіційних джерел.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1485
  0,2962
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2579  0,08 0,21 38,9445  0,06 0,14
EUR 40,2933  0,14 0,35 41,2433  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес