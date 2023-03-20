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Російські спецслужби розповсюджують заражене ПЗ через торренти – Держспецзв'язку
08:20 20.03.2023 |
Держспецзв'язку попереджає про небезпеку завантаження зламаного програмного забезпечення (ПЗ) через торент-трекери, оскільки його можуть розповсюджувати російські спецслужби, які додають до нього шкідливий код.
Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.
У звіті Russia's Cyber Tactics: Lessons Learned 2022 відзначається, що російські спецслужби активно використовують такі методи для отримання доступу до вмісту комп'ютерів жертв. Хакери троянізують ISO та установчі файли, що може призвести до довготривалого доступу до вмісту комп'ютера.
"Зазвичай таке програмне забезпечення розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зловмисники, в тому числі російські спецслужби, які додають до зламаного ПЗ шкідливий код", - йдеться в повідомленні.
Багато системних адміністраторів і користувачів з пострадянських країн досі використовують неліцензійне програмне забезпечення, що додатково збільшує їхню вразливість перед атаками.
Держспецзв'язок закликає українських користувачів уникати завантаження зламаного ПЗ та встановлювати лише ліцензійне програмне забезпечення з офіційних джерел.
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