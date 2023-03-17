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АНАЛІТИКА

Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2: новий процесор для середньобюджетних смартфонів

17:56 17.03.2023 |

Новини IT

 

Компанія Qualcomm, як і обіцяла, провела сьогодні захід, на якому анонсувала новий процесор для середньобюджетних смартфонів.

Чутки не підтвердилися. Компанія вирішила пропустити Snapdragon 7+ Gen 1 і Snapdragon 7 Gen 2 й одразу показала Snapdragon 7+ Gen 2. За словами виробника, новий чип істотно відрізняється продуктивністю та енергоефективністю порівняно з процесором Snapdragon 7 Gen 1.

Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2: новий процесор для середньобюджетних смартфонів

 

SoC отримав компонування ядер 1 + 3 + 4. Основне ядро Kryo з максимальною тактовою частотою 2.91 ГГц. Qualcomm заявляє, що продуктивність чипа зросла на 50%. Також Snapdragon 7+ Gen 2 може похвалитися новим GPU Adreno з дворазовим приростом продуктивності.

Крім того, новий чип отримав оновлений ISP-модуль з підтримкою камер до 200 МП, фірмову технологію Qualcomm AI Engine з прискореною обробкою функції ШІ, а також Snapdragon X62 5G Modem-RF зі швидкістю завантаження до 4.4 Гбіт/с. Смартфони на базі SoC Snapdragon 7+ Gen 2 підтримуватимуть функцію 4G/5G Dual-Sim Dual Active (DSDA).

Перші пристрої з новим процесором з'являться на ринку найближчим часом.
За матеріалами: gagadget.com
 

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