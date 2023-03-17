SpaceX представила тариф Starlink Roam із глобальним роумінгом за $200

Компанія SpaceX провела ребрендинг тарифного плану Starlink RV, який став популярним за рахунок забезпечення супутниковим інтернетом власників автомобілів. Тариф тепер називається Starlink Roam.

Раніше доступ до Starlink забезпечувався тільки в межах регіону. Тепер користуватися супутниковим інтернетом можна в будь-якій точці планети, де сервіс компанії Ілона Маска (Elon Musk) представлений офіційно.

Вартість Starlink Roam становить $200. Але якщо ви не плануєте подорожувати світом, то можете оплатити той самий тариф, але з прив'язкою до регіону. У такому разі ціна становить $150.

Само собою, для використання супутникового інтернету Starlink потрібно придбати термінал. Вартість звичайного становить $600. Версія, яка забезпечує доступ до інтернету в русі, обійдеться в $2500.