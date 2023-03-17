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АНАЛІТИКА

SpaceX представила тариф Starlink Roam із глобальним роумінгом за $200

10:47 17.03.2023 |

Новини IT

SpaceX представила тариф Starlink Roam із глобальним роумінгом за $200

 

Компанія SpaceX провела ребрендинг тарифного плану Starlink RV, який став популярним за рахунок забезпечення супутниковим інтернетом власників автомобілів. Тариф тепер називається Starlink Roam.

Раніше доступ до Starlink забезпечувався тільки в межах регіону. Тепер користуватися супутниковим інтернетом можна в будь-якій точці планети, де сервіс компанії Ілона Маска (Elon Musk) представлений офіційно.

Вартість Starlink Roam становить $200. Але якщо ви не плануєте подорожувати світом, то можете оплатити той самий тариф, але з прив'язкою до регіону. У такому разі ціна становить $150.

Само собою, для використання супутникового інтернету Starlink потрібно придбати термінал. Вартість звичайного становить $600. Версія, яка забезпечує доступ до інтернету в русі, обійдеться в $2500.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: SpaceX
 

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