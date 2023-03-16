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Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon
18:36 16.03.2023 |
Компанія Dell підготувала до випуску свій перший ноутбук із Windows, заснований на процесорі Snapdragon. Пристрій належить до недорогих рішень та забезпечує хорошу автономність.
Новий ноутбук Dell Inspiron 14 оснащений 14-дюймовим LED дисплеєм з антивідблисковим покриттям, який забезпечує роздільну здатність Full HD 1920х1080 пікселів. Підтримки сенсорного введення немає. Пристрій комплектується процесором Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 з GPU Adreno 690, оперативною пам'яттю LPDDR4x об'ємом 8 ГБ та твердотілим накопичувачем M.2 PCIe NVMe місткістю 256 ГБ.
Користувачам доступні два роз'єми USB 3.2 Gen2 Type C, один роз'єм USB 2.0 Type A, звуковий роз'єм для підключення навушників та мікрофона, а також слот для картки пам'яті micro-SD. Також передбачені бездротові інтерфейси Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. У системі встановлена вебкамера з роздільною здатністю 1080p з двома мікрофонами. Клавіатура не має підсвічування.
Ноутбук Dell Inspiron 14 містить батарею місткістю 40 Втгод, яка забезпечує до 16 години автономної роботи в режимі локального перегляду HD відео. При цьому обіцяють безшумну роботу. Розміри становлять 323,67х219,76х18,99 мм при масі 1,44 кг. Пристрій працює під керуванням операційної системи Windows 11.
Новий ноутбук Dell Inspiron 14 надійде у продаж із 23 березня за ціною $499,99. Користувачам буде доступна лише одна конфігурація і лише один варіант кольору - сріблястий.
Для тих, хто не в захваті від чипа Snapdragon 8cx Gen 2 (який був представлений ще у вересні 2020 року і якому на зміну вже прийшла модель Snapdragon 8cx Gen 3), передбачені конфігурації на базі архітектури x86. Версії Dell Inspiron 14 з процесором AMD Ryzen 7 5825U або Intel Core i7-1255U включають у 2 рази більше ОЗП (з вищими частотами) та у 2 рази більш місткий SSD. Але й ціни таких пристроїв становлять $579,99 та $649,99, відповідно.
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