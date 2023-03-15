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OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
23:38 14.03.2023 |
Світ вже кілька місяців активно використовує ChatGPT, заснований на попередній версії мовної моделі OpenAI - оновлення зможе усунути недоліки в роботі чатбота, сподіваємось і ті, що стосувалися надання оманливих чи помилкових відповідей.
Компанія стверджує, що GPT-4 - «креативніша» і може розв'язувати складні завдання із більшою точністю завдяки розширеним загальним знанням. Мовна модель може аналізувати навіть зображення, однак відповідатиме лише за допомогою тексту.
OpenAI вже співпрацює з низкою компаній, які планують інтегрувати GPT-4 у власні продукти - це електронна платформа вивчення мов Duolingo; компанія Stripe, що розробляє рішення для електронних платежів; освітня організація Khan Academy. Нова модель доступна для широкого загалу через ChatGPT Plus - передплату на ChatGPT від $20 на місяць, а її API згодом опублікують для розробників (тут можна записатись у список очікування).
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман написав у Twitter, що GPT-4 «все ще має недоліки та все ще обмежений».
Однак покращення, кажуть в компанії, можна побачити за результатами тестів, включно з LSAT (вступний тест для майбутніх юристів), SAT Math (тест з математики) й SAT Evidence-Based Reading & Writing (іспити з читання та письма). У згаданих тестах GPT-4 набрав 88% і вище, повний список іспитів і бали системи можна переглянути тут.
Протягом останнього року було багато спекуляцій щодо GPT-4 та його можливостей, багато хто припускав, що це буде величезний прогрес у порівнянні з попередніми системами. Однак, судячи з оголошення OpenAI, покращення не надто значні.
«Люди хочуть розчарування і вони його отримають», - сказав Альтман в інтерв'ю про GPT-4 у січні.
Чутки ще більше пожвавилися після того, як керівник Microsoft обмовився, що система буде запущена цього тижня. Він припустив, що система буде мультимодальною, тобто здатною генерувати не лише текст, а й аудіо чи відео.
GPT-4 справді мультимодальна, але це відображається у функції сприйняття, а не відтворення. Компанія каже, що здатність моделі аналізувати текст і зображення одночасно дозволяє їй інтерпретувати складніші вхідні дані.
Нова версія також може приймати та створювати довші записи - до 25 000 слів.
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