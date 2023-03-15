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Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
17:17 14.03.2023 |
Холдинг Alphabet ще не закрив проєкт, який займається розвитком доставки за допомогою дронів. Ба більше, компанія Wing планує оптимізувати мережу, зробивши безпілотну доставку більш гнучкою.
У 2024 році Wing розпочне розгортання нової логістичної мережі, яка передбачає відмову від центрального транспортного вузла. Якщо точніше, на початковому етапі самі вузли нікуди не подінуться, але безпілотникам не доведеться їх відвідувати.
За задумом Wing, дрони забиратимуть товари прямо з магазинів і доставлятимуть їх клієнтам. Для цього компанія має продумати схеми доставки. У майбутньому Wing має намір все ж відмовитися від транспортних вузлів. Біля магазинів будуть встановлені спеціальні платформи, де безпілотники зможуть заповнити заряд акумулятора.
Очікується, що такий підхід дасть змогу зробити безпілотну доставку більш динамічною. Wing хоче, щоб до середини 2024 року система могла обробляти мільйони посилок для мільйонів клієнтів при нижчій ціні у порівнянні з доставкою наземним транспортом.
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