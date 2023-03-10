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АНАЛІТИКА

Microsoft інтегрувала ChatGPT в свою службу Azure OpenAI

17:41 10.03.2023 |

Новини IT

 

Microsoft інтегрувала ChatGPT у свою службу Azure OpenAI, тому тепер розробники зможуть вбудовувати розмовний штучний інтелект у свої хмарні програми. Підприємства можуть використовувати ChatGPT для створення користувацьких чат-ботів для обробки запитів клієнтів, надання підсумків розмов, допомоги в автоматизації електронної пошти та багато іншого.

Компанія розповідає, що користувачі Azure OpenAI можуть отримати доступ до попередньої версії ChatGPT за ціною $0,002/токен, а плата за використання розпочнеться 13 березня. Також розробникам потрібно буде подати спеціальну заяву на доступ, оскільки служба доступна для клієнтів та партнерів Microsoft.

Окрім ChatGPT, хмарний сервіс Microsoft також містить ряд інших моделей від OpenAI, як от Codex і DALL-E. Компанія поєднує такі інструменти, як ChatGPT і DALL-E, з обробкою, керуванням і масштабуванням даних Azure. Розробник програмного забезпечення використовує Azure OpenAI для роботи GitHub Copilot, Power BI, Microsoft Teams Premium, Viva Sales і нового чат-бота Microsoft Bing.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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