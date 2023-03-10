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Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно
13:24 10.03.2023 |
Spotify на заході «Stream On» анонсував оновлення дизайну власного застосунку для iOS та Android - змін зазнають функції попереднього перегляду відео, музики, подкастів та аудіокниг у домашній стрічці, а також відеопотоків у пошуку.
Стримінговий сервіс потокового аудіо планує стати «чимось більшим, ніж просто музичний застосунок». За останні кілька років компанія вклала значні кошти у запуск та розвиток аудіо, книг та подкастів на платформі, і у недалекому майбутньому розраховує залучити понад 50 мільйонів авторів та приділити увагу відеоподкастам - те, що вже давно робить YouTube.
У новому інтерфейсі на домашній сторінці з'явилась так звана «вертикальна прокрутка» - схожа на ту, яку ми бачимо зараз у TikTok та Instagram. Обкладинки альбомів та плейлистів розташовані угорі, а внизу - відеоподкаст, який можна буде відтворити одним дотиком; у плейлистах з'являться трохи більші зображення - які «більш детально розповідатимуть про плейлист».
Є й кілька функцій швидкого перегляду плейлиста, аби в вас залишався час знайти те, що вам потрібно. Штучний інтелект у застосунку у вигляді функції Smart Shuffle, яка додає треки у ваші плейлисти, стане ще більш персоналізованим.
Точної дати запуску оновлень у Spotify не назвали, зазначивши, що «розгортання почнеться у найближчі тижні та місяці для користувачів Premium і Free по всьому світу на iOS і Android».
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