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АНАЛІТИКА

Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно

13:24 10.03.2023 |

Новини IT

Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно

 

Spotify на заході «Stream On» анонсував оновлення дизайну власного застосунку для iOS та Android - змін зазнають функції попереднього перегляду відео, музики, подкастів та аудіокниг у домашній стрічці, а також відеопотоків у пошуку.

Стримінговий сервіс потокового аудіо планує стати «чимось більшим, ніж просто музичний застосунок». За останні кілька років компанія вклала значні кошти у запуск та розвиток аудіо, книг та подкастів на платформі, і у недалекому майбутньому розраховує залучити понад 50 мільйонів авторів та приділити увагу відеоподкастам - те, що вже давно робить YouTube.


У новому інтерфейсі на домашній сторінці з'явилась так звана «вертикальна прокрутка» - схожа на ту, яку ми бачимо зараз у TikTok та Instagram. Обкладинки альбомів та плейлистів розташовані угорі, а внизу - відеоподкаст, який можна буде відтворити одним дотиком; у плейлистах з'являться трохи більші зображення - які «більш детально розповідатимуть про плейлист».


Є й кілька функцій швидкого перегляду плейлиста, аби в вас залишався час знайти те, що вам потрібно. Штучний інтелект у застосунку у вигляді функції Smart Shuffle, яка додає треки у ваші плейлисти, стане ще більш персоналізованим.

Точної дати запуску оновлень у Spotify не назвали, зазначивши, що «розгортання почнеться у найближчі тижні та місяці для користувачів Premium і Free по всьому світу на iOS і Android».
За матеріалами: ITC.ua
 

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