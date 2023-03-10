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YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
11:53 10.03.2023 |
YouTube пом'якшує суперечливу політику щодо монетизації контенту - коли автори втрачали гроші, якщо у відео прозвучало матюччя.
Правила, введені у листопаді 2022 року, позбавляли авторів монетизації, якщо у перших 15 секундах відео прозвучала ненормативна лексика - фактично YouTube прибирав рекламу з такого контенту.
Після обурення творців, у січні 2023 року YouTube оголосив, що перегляне політику. Нині ненормативну лексику на сервісі розділяють на «помірну» та «сильну» - першу ніяк не блокуватимуть, а друга отримає «обмежену рекламу». Це стосується перших 7 секунд відео.
Далі YouTube надає не досить чітке формулювання: якщо нецензурні слова прозвучать у «більшій частині» відео повторно - то монетизацію скасують, однак не уточнюється чи стосується це обох варіантів лайки.
Ненормативна лексика, яка звучить в аудіокомпозиціях на початку, в кінці чи на фоні відео, не впливатиме на статус монетизації; а от матюччя в заголовках чи мініатюрах одразу позбавить відео від реклами.
Також компанія обіцяє переглянути відео творців, які постраждали від суворішої політики, введеної у листопаді. Оновлені правила почали діяти з 7 березня.
Вже з наступного місяця з YouTube також зникне один із найнеприємніших форматів реклами - оверлейні банери, які відображаються внизу відео під час перегляду на настільному комп'ютері. І це не останні зміни у 2023 році - Ніл Мохан, який обійняв посаду керівника YouTube після відходу Сьюзан Войчицькі, анонсував «позарекламне» збільшення доходів сервісу та самих авторів, додаткову монетизацію передплат, додаткові покупки та інші платні послуги.
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