YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту

YouTube пом'якшує суперечливу політику щодо монетизації контенту - коли автори втрачали гроші, якщо у відео прозвучало матюччя.

Правила, введені у листопаді 2022 року, позбавляли авторів монетизації, якщо у перших 15 секундах відео прозвучала ненормативна лексика - фактично YouTube прибирав рекламу з такого контенту.

Після обурення творців, у січні 2023 року YouTube оголосив, що перегляне політику. Нині ненормативну лексику на сервісі розділяють на «помірну» та «сильну» - першу ніяк не блокуватимуть, а друга отримає «обмежену рекламу». Це стосується перших 7 секунд відео.

Далі YouTube надає не досить чітке формулювання: якщо нецензурні слова прозвучать у «більшій частині» відео повторно - то монетизацію скасують, однак не уточнюється чи стосується це обох варіантів лайки.

Ненормативна лексика, яка звучить в аудіокомпозиціях на початку, в кінці чи на фоні відео, не впливатиме на статус монетизації; а от матюччя в заголовках чи мініатюрах одразу позбавить відео від реклами.

Також компанія обіцяє переглянути відео творців, які постраждали від суворішої політики, введеної у листопаді. Оновлені правила почали діяти з 7 березня.

Вже з наступного місяця з YouTube також зникне один із найнеприємніших форматів реклами - оверлейні банери, які відображаються внизу відео під час перегляду на настільному комп'ютері. І це не останні зміни у 2023 році - Ніл Мохан, який обійняв посаду керівника YouTube після відходу Сьюзан Войчицькі, анонсував «позарекламне» збільшення доходів сервісу та самих авторів, додаткову монетизацію передплат, додаткові покупки та інші платні послуги.