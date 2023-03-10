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Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
09:41 10.03.2023 |
Google оголосив, що фірмова функція VPN стала доступною для всіх платних користувачів Google One. Раніше Google VPN був доступний лише підписаним на плани починаючи з Google One Premium.
Базова передплата Google One пропонує 100 ГБ для зберігання даних, план Premium пропонує 2 ТБ. Для користувачів, які зберігають безкоштовно до 15 ГБ, Google VPN все ще залишається недоступним.
Мінімальний тариф Google One, що передбачає послугу, доступний за ціною $1,99 на місяць. Істотна знижка для Google VPN, з огляду на те, що тариф на 2 ТБ коштує $9,99. Послуга працює у 22 країнах на пристроях Android, iOS, Windows та Mac, доступ до VPN можна буде надавати до 5 іншим користувачам в рамках одного тарифного плана Google One. Список країн, де доступний Google VPN:
* Австрія
* Австралія
* Бельгія
* Канада
* Данія
* Фінляндія
* Франція
* Німеччина
* Ісландія
* Ірландія
* Італія
* Японія
* Мексика
* Нідерланди
* Норвегія
* Південна Корея
* Іспанія
* Швеція
* Швейцарія
* Тайвань
* Велика Британія
* США
Для передплатників Google One у США Google представляє нову функцію, яка дозволить користувачам відстежувати свою особисту інформацію в даркнеті. Користувач може створити профіль з інформацією, публікацію якої слід відстежувати - можна додати адресу електронної пошти, фізичну адресу, номер соціального страхування, номер телефону, дату народження та інші дані.
Якщо Google виявить зазначені дані під час сканування, користувач отримає сповіщення з пропозиціями про те, які кроки можна зробити. Звіт про даркнет зараз ексклюзивний для передплатників One, проте буде доступний на всіх рівнях передплати.
Платні користувачі Google One у цих країнах повинні отримати доступ до VPN для своїх облікових записів протягом наступних кількох тижнів.
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