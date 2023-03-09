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Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
17:08 08.03.2023 |
Microsoft просуває Bing Chat як новий спосіб пошуку інформації. Її чат-бот на базі ШІ розробляється як «другий пілот» для користувачів, щоб допомогти їм не тільки знайти те, що вони шукають, але й допомогти їм проявити більше творчості. Декілька років тому щось подібне вже пропонувалося споживачам - голосові асистенти. Тепер схоже, що ці зусилля не мали успіху.
У Financial Times вийшла стаття, присвячена великим надіям Amazon щодо голосового помічника Alexa. Передбачалося, що голосові команди дозволять користувачам керувати освітленням, відтворенням музики на розумній колонці, телевізором, системами безпеки та замовляти товари на сайті Amazon.
Як виявилося, розробляючи такі помічники, багато грошей не заробиш. Та й самі помічники далеко не завжди працюють так добре, як рекламувалися. Представник Amazon повідомив, що понад 50% клієнтів використовують голосовий помічник для купівлі товарів. Однак на початку цього року Amazon звільнила 18 тис. співробітників, і команда Alexa постраждала сильніше, ніж інші.
Голосовий помічник Microsoft Cortana також виявився далеким від досконалості. Ще в 2016 році генеральний директор Microsoft Сатья Наделла хвалив голосових помічників, але через 5 років, у 2021 році Microsoft відключила голосового помічника Cortana на iOS і Android.
А тепер у статті FT про голосові помічники в цілому (включаючи власний Cortana) Сатья Наделла відгукується не найкращим чином. Глава Microsoft заявляє, що «вони всі були тупі, як пробка».
«Будь то Cortana, Alexa, Google Assistant або Siri, всі вони просто не працюють. У нас був продукт, який мав стати новим інтерфейсом для великої кількості інформації, який не працював», - додав він.
Таким чином, тепер Microsoft перемикає свою стратегію на генеративні програми штучного інтелекту, такі як Bing Chat. Компанія сподівається, що вони зможуть працювати так, як не змогла Cortana.
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