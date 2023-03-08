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АНАЛІТИКА

Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів

23:35 07.03.2023 |

Новини IT

 

Microsoft оголосила про провадження функцій штучного інтелекту в Dynamic 365 - набір корпоративних програм для керування взаємовідносинами з клієнтами та планування ресурсів.

Набір функцій під назвою "CoPilot" допоможе бізнесменам "швидше створювати ідеї та контент, виконувати трудомісткі завдання, отримувати статистику тощо". Це передбачає такі речі як, наприклад, настроювані листи клієнтам, автоматичну генерацію підсумків зустрічей, відповіді на чати служби підтримки клієнтів та електронні листи на основі попередньої розмови - все це допоможе маркетологам вивчати день без написання SQL. Компанія також розглядає це як спосіб допомогти генерувати ідеї для маркетингових електронних листів, що означає, що незабаром у вашій папці вхідних почнуть з'являтися оголошення на основі штучного інтелекту.

Microsoft також розповіла, що система значно спростить створення "віртуальних агентів" для підтримки клієнтів, які можуть використовувати технології OpenAI для пошуку відповідей через Bing.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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