Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island

Модель назвали realme C55. Гаджет отримав 6.72-дюймовий LCD-дисплей із роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 90 Гц та отвором для фронтальної камери на 8 МП. До речі, це перший Android-смартфон, який має аналог Dynamic Island, як в iPhone 14 Pro.

Функцію назвали Mini Capsule. Вона відображає деякі повідомлення, кількість кроків, зарядку батареї та багато іншого.





realme C55 працює під управлінням восьмиядерного процесора MediaTek Helio G88 у парі з 6/8 ГБ ОЗП і накопичувачем до 256 ГБ. Що стосується основної камери, то вона в новинці подвійна. Головний датчик має роздільну здатність 64 МП. Його доповнює сенсор глибини на 2 МП. У смартфоні також є бічний сканер відбитків пальців, NFC-модуль для безконтактних платежів і батарея на 5000 мАг із зарядкою на 33 Вт. Гаджет заряджається до 100% за 63 хвилини.

Поставляється новинка з операційною системою Android 13 та фірмовим інтерфейсом realme UI 4.0.

realme C55 поки що дебютував в Індонезії. Продажі смартфона стартують 8 березня. Новинка коштуватиме від $162. В інших країнах гаджет презентують трохи пізніше.