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АНАЛІТИКА

Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні

22:34 06.03.2023 |

Новини IT

 

Непрості часи настали для компанії Twitter, яка має однойменну соціальну мережу і наприкінці минулого року отримала нового власника в особі Ілона Маска (Elon Musk). У грудні дохід скоротився майже вдвічі в річному порівнянні.

У 2021 році майже весь виторг Twitter було отримано від рекламодавців. З жовтня по грудень того ж року дохід американської компанії становив $1,57 млрд. У нас немає інформації про те, якою була груднева виручка Twitter, але The Wall Street Journal повідомляє, що за рік вона скоротилася одразу на 40%.

Падіння доходу є не єдиною проблемою компанії. Twitter нещодавно довелося виплатити першу частину кредиту на суму $13 млрд. Він був оформлений на компанію Ілоном Маском під час покупки минулої осені. Відсоткова ставка за частиною позики становить 15%, а розмір щорічного платежу - понад $1 млрд.

Раніше Маск заявляв, що йому вдалося врятувати компанію від банкрутства. Вирішити фінансові проблеми він захотів за допомогою звільнення співробітників, урізання витрат на оренду приміщень і введенням платної підписки Twitter Blue, яка вже доступна більш ніж у 30 країнах.

Справедливості заради, фінансові проблеми у Twitter з'явилися ще до того, як власником став Ілон Маск. Компанія вже кілька років не отримувала прибутку в річному вираженні.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Twitter
 

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