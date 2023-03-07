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iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна

18:45 06.03.2023 |

Новини IT

 

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували рейтинги найкращих смартфонів за співвідношенням продуктивності та вартості.

У сегменті $580-725 лідирує дует iQOO 11 та iQOO 11 Pro. За ними йде пара смартфонів Xiaomi різних поколінь. Xiaomi 13 Pro займає 3-е місце, а Xiaomi 12S Pro зупинився за крок від трійки лідерів. У топ-8 потрапили OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition, Huawei Mate 50, Honor Magic 4 Pro і Huawei P50 Pro.

iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна

 

У ціновій категорії від $725 на вершині опинився nubia Red Magic 8 Pro+. Він не залишив шансів дуету vivo. До трійки увійшли моделі X90 Pro і X90 Pro+. Перший і єдиний смартфон Xiaomi розташувався на четвертій позиції знизу. Це Xiaomi 12S Ultra. Замкнули рейтинг флагмани Samsung Galaxy S23 Ultra і Galaxy S22 Ultra.


iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
За матеріалами: gagadget.com
 

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