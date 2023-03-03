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AnTuTu назвав найпотужніші у світі недорогі смартфони в лютому 2023 року
22:20 03.03.2023 |
Як завжди, AnTuTu пропонує два рейтинги. У першому лідирує vivo S16 Pro, якому вдалося набрати 868 533 бали. Він приблизно на 8000 пунктів відірвався від iQOO Neo 7 SE. Трійку замкнув Redmi K60E. Усі три смартфони обладнані Dimensity 8200.
У топ-5 потрапили OPPO Reno 9 Pro 5G і OnePlus Ace 150W. Другу частину рейтингу відкриває ще один OnePlus Ace, слідом за яким йде OPPO Redmi 8 Pro+ 5G. Замкнули топ-10 Redmi Note 11T Pro+, realme GT Neo 3 і Redmi Note 11T Pro.
У другому рейтингу лідирує iQOO Z6 на Snapdragon 778G+. Його результат склав 579 867 балів. Рядком нижче розташований Honor 80, а бронзова медаль дісталася OPPO Reno 9. За крок від топ-3 зупинився OPPO Reno 8 Pro 5G. Топ-5 замкнув Honor 70.
У топ-10 потрапило тільки два смартфони Xiaomi, й обидва зайняли місця в кінці рейтингу. Це Redmi Note 12 Pro і Note 12 Pro+. Вище них опинилися Huawei nova 10 Pro, realme 10 Pro+ і Huawei nova 9.
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