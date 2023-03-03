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АНАЛІТИКА

nubia представила перші у світі смарт-окуляри із сертифікатами TÜV Rheinland, Hi-Res і віртуальним дисплеєм діагоналлю 120"

17:21 03.03.2023 |

Новини IT

 

Унікальність окулярів полягає в тому, що вони першими у світі отримали сертифікати TÜV Rheinland і Hi-Res. До сьогодні цим не могли похвалитися жодні розумні окуляри.

nubia Neovision Glass обладнані двома дисплеями micro-OLED. Роздільна здатність кожного становить 1920 x 1080 пікселів. Разом вони утворюють віртуальний дисплей розміром 120" за діагоналлю. Новинка підтримує регулювання короткозорості в діапазоні 0-500 градусів, щоб користувачі могли дивитися фільми без окулярів для зору або контактних лінз.

Аксесуар обладнаний стереодинаміками та важить лише 79 г. Користувачі зможуть обирати між кількома кольорами лінз, що входитимуть до комплекту постачання. Але ні дата старту продажів, ні вартість nubia Neovision Glass наразі не уточнюється.
За матеріалами: gagadget.com
 

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