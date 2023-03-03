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Xiaomi представила бездротову гарнітуру змішаної реальності — Wireless AR Glass Discovery Edition
14:35 03.03.2023 |
Пристрій обладнаний двома дисплеями MicroOLED формату Full HD. Яскравість становить 1200, а кутова роздільна здатність - 58 пікселів на градус. Спереду розташовано три камери, які відповідають за відображення навколишнього простору на додачу до віртуального контенту.
Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition обладнані процесором Snapdragon XR2 Gen 1. Для підключення до смартфонів використовуються адаптери бездротового зв'язку Bluetooth і Wi-Fi. Час затримки становить від 3 до 50 мс.
Користувач може затемнити лінзи під час перегляду фільмів. Маса окулярів доповненої реальності становить 126 г. Цього вдалося домогтися за рахунок використання вуглецевого волокна.
Для управління гарнітурою компанія Xiaomi пропонує використовувати пульт, смартфон або систему мікрожестів, які зчитуються камерою. Підтримка фрейморків Qualcomm Snapdragon Spaces, OpenXR і Microsoft MRTK дасть змогу розробникам створити застосунки для окулярів.
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