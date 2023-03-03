Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Xiaomi представила бездротову гарнітуру змішаної реальності — Wireless AR Glass Discovery Edition

14:35 03.03.2023 |

Новини IT

Xiaomi представила бездротову гарнітуру змішаної реальності — Wireless AR Glass Discovery Edition

 

Пристрій обладнаний двома дисплеями MicroOLED формату Full HD. Яскравість становить 1200, а кутова роздільна здатність - 58 пікселів на градус. Спереду розташовано три камери, які відповідають за відображення навколишнього простору на додачу до віртуального контенту.


Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition обладнані процесором Snapdragon XR2 Gen 1. Для підключення до смартфонів використовуються адаптери бездротового зв'язку Bluetooth і Wi-Fi. Час затримки становить від 3 до 50 мс.

Користувач може затемнити лінзи під час перегляду фільмів. Маса окулярів доповненої реальності становить 126 г. Цього вдалося домогтися за рахунок використання вуглецевого волокна.


Для управління гарнітурою компанія Xiaomi пропонує використовувати пульт, смартфон або систему мікрожестів, які зчитуються камерою. Підтримка фрейморків Qualcomm Snapdragon Spaces, OpenXR і Microsoft MRTK дасть змогу розробникам створити застосунки для окулярів.

Xiaomi представила бездротову гарнітуру змішаної реальності — Wireless AR Glass Discovery Edition

 
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8048
  0,0201
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4394  0,08 0,22 39,2784  0,02 0,05
EUR 40,3081  0,06 0,14 41,3581  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес