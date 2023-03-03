OnePlus 11 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu - до топ-10 увійшли Xiaomi 13, Redmi K60 Pro і Samsung Galaxy S23 Ultra

OnePlus 11 став лідером рейтингу з результатом 1 327 151 бал. До трійки потрапили nubia Red Magic 8 Pro+ і Redmi K60 Pro. Вони змогли набрати 1 297 657 і 1 293 056 балів відповідно. П'ятірку замкнули iQOO 11 Pro та vivo X90 Pro+.

Другу частину рейтингу очолює iQOO 11. Слідом за ним йде дует Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro. Новітній флагман Samsung Galaxy S23 Ultra, анонсований у перший день лютого, теж потрапив у топ-10, але посів лише 9-те місце.

Найгіршим із кращих став vivo X90 Pro. Це єдиний смартфон у топ-10, який обладнаний процесором Dimensity 9200. Усі інші моделі працюють на базі чипа Snapdragon 8 Gen 2.