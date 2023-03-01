Xiaomi показала технологію швидкої зарядки на 300 Вт

У жовтні минулого року компанія Xiaomi продемонструвала мобільну технологію швидкого заряджання потужністю 210 Вт, яка дозволяла повністю зарядити батарею Redmi Note 12 Discovery Edition всього за 9 хвилин.





На початку лютого вийшов смартфон Realme GT Neo 5 із підтримкою швидкої зарядки потужністю вже 240 Вт. Тепер Xiaomi знову виходить у лідери зі своїм новим рішенням потужністю вже 300 Вт.

Під час проведення виставки MWC 2023 компанія Xiaomi провела демонстрацію можливостей швидкого заряджання на прикладі модифікованого смартфона Redmi Note 12 Pro+. Зарядний пристрій потужністю 300 Вт зміг повністю зарядити батарею місткістю 4100 мА·год трохи менше ніж за 5 хвилин. Таким чином процес вдалося прискорити приблизно вдвічі. Але потрібно відзначити, що у випадку Redmi Note 12 Discovery Edition використовувалася батарея місткістю 4300 мА·год , а в Realme GT Neo 5 стоїть акумулятор місткістю 4600 мА·год , тому порівнювати швидкість зарядки безпосередньо буде не зовсім коректно.





Якщо ж говорити тільки про нове рішення потужністю 300 Вт, то смартфон досяг рівня заряду 20% лише за одну хвилину, потім 50% - за 2 хвилини 12 секунд, а потім 100% - трохи менше ніж за 5 хвилин. Вимірювач потужності показав пікову споживану потужність для зарядного пристрою трохи більше ніж 290 Вт. Також пристрій міг витримати потужність 280 Вт і вище протягом приблизно двох хвилин.

Xiaomi відзначила, що новий зарядний пристрій потужністю 300 Вт має той самий розмір, що й більш ранній аналог на 210 Вт. Зберегти розміри вдалося завдяки покращеній модульній конструкції та покращеному розсіюванню тепла всередині.

Також наголошується, що компанія використовувала більш потужні елементи 15C (на відміну від елементів 10C в Discovery Edition), які складаються з нових вуглецевих матеріалів, що зменшує товщину електродів на 35%. Разом з покращеною формулою електроліту ця іонно-літієва батарея може забезпечити підвищені показники щільності та швидкості. Ці ультратонкі елементи укладаються один на одного з тепловими матеріалами між ними в рамках нової конструкції «сандвіч», щоб оптимізувати розсіювання тепла при більш ефективному використанні внутрішнього простору. Xiaomi заявила, що в систему вбудовано понад 50 функцій, що дозволяють стежити за струмом, напругою та температурою на кожному зарядному чипі.

Xiaomi не уточнила, коли ця технологія знайде застосування у масових пристроях. Також компанія не розповіла, скільки циклів заряду-розряду може витримати батарея при використанні цієї технології.