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Microsoft запускає Game Pass на ПК в Україні та ще 39 нових країнах
10:36 01.03.2023 |
Цей день настав - Microsoft анонсувала розширення географії ігрового сервісу PC Game Pass на 40 нових країн, зокрема і на Україну! Йдеться саме про PC Game Pass - Xbox Game Pass в Україні все ще недоступний та, ймовірно, це невдовзі зміниться.
Офіційні регіональні ціни PC Game Pass для України наступні: спеціальна ціна 3,99 грн на час тестування та 217,67 грн на місяць звичайна. Це дорожче, ніж в Аргентині, проте дешевше, ніж в Європі - 10 євро на місяць.
Загальна кількість країн, у яких доступний PC Game Pass (з урахуванням нового розширення), досягла 86.
Нові країни, де запрацював PC Game Pass (поки рання попередня версія)
Албанія
Алжир
Бахрейн
Болівія
Боснія і Герцеговина
Болгарія
Коста-Ріка
Хорватія
Кіпр
Еквадор
Єгипет
Сальвадор
Естонія
Гватемала
Гондурас
Ісландія
Кувейт
Латвія
Лівія
Ліхтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Молдова
Чорногорія
Марокко
Нікарагуа
Північна Македонія
Оман
Панама
Парагвай
Перу
Катар
Румунія
Сакартвело
Сербія
Словенія
Туніс
Україна
Уругвай
Умови та доступність
Починаючи з 28 лютого у вищезгаданих країнах вже можна зареєструватися в програмі PC Game Pass Preview, та отримати доступ до бібліотеки із сотень комп'ютерних ігор для Windows, включаючи нові релізи Xbox Game Studios у перший день, популярні ігри Bethesda, підписку EA Play і переваги Riot Games (лише для учасників). Для цього потрібно завантажити програму Xbox Insider Hub з офіційного онлайн-магазину та зареєструватися, щоб приєднатися до програми тестування Insider (займе кілька хвилин). Після реєстрації гравці можуть приєднатися до попереднього перегляду PC Game Pass та отримати тестовий місяць за спеціальною ціною (на момент написання новини програма недоступна).
У найближчі місяці PC Game Pass запуститься в Україні та інших країнах нової хвилі повноцінно, після чого доступ до нього отримають всі охочі гравці. Вочевидь, на черзі офіційний запуск в Україні сервісів Xbox та передплати Game Pass на консолях Xbox зокрема - наприкінці року після нетривалого тестування Microsoft додала українську локалізацію у консолі Xbox.
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