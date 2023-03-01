Фінансові новини
- |
- 01.03.23
- |
- 02:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
nubia Pad 3D - перший у світі 3D-планшет за €1000, для якого вам не потрібні окуляри
22:21 28.02.2023 |
Mobile World Congress знаходиться 2023 у самому розпалі. Компанія nubia презентувала в Барселоні перший у світі 3D-планшет, для роботи з яким не знадобляться спеціальні окуляри. Новинка називається nubia Pad 3D.
Пристрій розроблено спільно з компанією Leia Inc. Планшет обладнаний 3D-дисплеєм, який здатний забезпечити об'ємне зображення без необхідності у використанні додаткових гарнітур. Розмір екрана становить 12,5" за діагоналлю, а роздільна здатність відповідає формату 2.5K.
Nubia Pad 3D отримав процесор Snapdragon 888 та акумуляторну батарею ємністю 9070 мАг. Потужність швидкої зарядки становить 33 Вт. Також планшет підтримує Dolby Atmos і спеціальні програмні алгоритми, які відповідають за обробку контенту (3D і 2D).
Фронтальна камера має два модулі - на 8 МП і 16 МП. Вони стежать за очима користувача, а планшет на основі отриманої інформації відображає стереографічну картинку залежно від положення очей. Уся ця технологія отримала назву AI Engine Super Bionic Eye. Вона розроблена Leia Inc. Крім того, компанія створила програмне забезпечення LeiaTube для перетворення відео з YouTube на 3D.
Вартість Nubia Pad 3D склала €1000. Новинка надійде в продаж у березні 2023 року. Leia Inc. випустить для планшета застосунки, які дадуть змогу перетворити звичайні ігри та фото на 3D.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які «розкручували» рух «Редан»
|ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки
|Безпілотники атакували нафтобазу в Туапсе, де виникла пожежа
|Єллен у Києві: США дали перший мільярд доларів допомоги з 10
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Німеччина може заблокувати рішення ЄС заборонити авто зі шкідливими викидами
|nubia Pad 3D - перший у світі 3D-планшет за €1000, для якого вам не потрібні окуляри
|SpaceX уперше вивела на орбіту супутники Starlink V2 Mini
|Виробники продукції Apple хочуть вийти з Китаю на тлі ескалації зі США
|Світовий банк оцінює збитки від землетрусу у Туреччині в понад $34 млрд
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
Бізнес
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
|Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro
|Xiaomi 13 представлений у Європі - Snapdragon 8 Gen 2, IP68, 120-Гц дисплей і підтримка 8K UHD за ціною від €999
|Chevrolet Trailblazer дебютував з оновленим дизайном
|Нейромережа у смартфоні. Qualcomm оптимізувала Stable Diffusion для швидкої роботи на Snapdragon 8 Gen 2
|Magic Eraser та інші унікальні функції Google стали доступні всім смартфонам, включно з iPhone