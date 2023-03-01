nubia Pad 3D - перший у світі 3D-планшет за €1000, для якого вам не потрібні окуляри

Mobile World Congress знаходиться 2023 у самому розпалі. Компанія nubia презентувала в Барселоні перший у світі 3D-планшет, для роботи з яким не знадобляться спеціальні окуляри. Новинка називається nubia Pad 3D.





Пристрій розроблено спільно з компанією Leia Inc. Планшет обладнаний 3D-дисплеєм, який здатний забезпечити об'ємне зображення без необхідності у використанні додаткових гарнітур. Розмір екрана становить 12,5" за діагоналлю, а роздільна здатність відповідає формату 2.5K.

Nubia Pad 3D отримав процесор Snapdragon 888 та акумуляторну батарею ємністю 9070 мАг. Потужність швидкої зарядки становить 33 Вт. Також планшет підтримує Dolby Atmos і спеціальні програмні алгоритми, які відповідають за обробку контенту (3D і 2D).

Фронтальна камера має два модулі - на 8 МП і 16 МП. Вони стежать за очима користувача, а планшет на основі отриманої інформації відображає стереографічну картинку залежно від положення очей. Уся ця технологія отримала назву AI Engine Super Bionic Eye. Вона розроблена Leia Inc. Крім того, компанія створила програмне забезпечення LeiaTube для перетворення відео з YouTube на 3D.

Вартість Nubia Pad 3D склала €1000. Новинка надійде в продаж у березні 2023 року. Leia Inc. випустить для планшета застосунки, які дадуть змогу перетворити звичайні ігри та фото на 3D.