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SpaceX уперше вивела на орбіту супутники Starlink V2 Mini
21:56 28.02.2023 |
Компанія SpaceX не змогла запустити ракету Falcon 9 з кораблем Crew Dragon через невідповідні погодні умови. Однак місія з виведення перших супутників Starlink V2 Mini пройшла відповідно до графіка.
SpaceX зіткнулася з падінням швидкості супутникового інтернету Starlink через велику кількість активних користувачів. Вирішувати проблему будуть за допомогою супутників Starlink Gen 2, але для їхнього виведення потрібно отримати дозвіл на запуск космічного корабля Starship з ракетою Super Heavy. А поки що компанія шукає тимчасові рішення. Одне з них - супутники Starlink V2 Mini.
28 лютого о 01:13 (EET) SpaceX запустила ракету Falcon 9 із 21 супутником, після чого приземлилася на безпілотну морську платформу A Shortfall of Gravitas. Кожен космічний апарат має дві сонячні панелі площею 52,5 кв. метри, а пропускна спроможність у чотири рази вища, ніж у супутників попередніх поколінь.
Starlink V2 Mini виводять на низьку навколоземну орбіту за ліцензією Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC). Регулятор схвалив розгортання 30 000 супутників, але для початку SpaceX має безпечно вивести на орбіту 7500 пристроїв.
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