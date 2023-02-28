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АНАЛІТИКА

Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»

23:27 27.02.2023 |

Новини IT

 

Компанія Cloud Imperium Games продовжує встановлювати нові рекорди зборів на краудфандингу (і водночас продовжує годувати фанатів обіцянками). Надходження на розробку гри Star Citizen перевищили позначку $550 млн, а вона все ще далека від завершення.

Зараз Star Citizen налічує понад 4,4 млн зареєстрованих користувачів, або «громадян». На момент написання гра зібрала на краудфандингу $551 653 917. Таким чином, середній внесок на одного громадянина становить приблизно $124,70.

У вересні минулого року збори Star Citizen перевищили позначку $500 млн. Таким чином, Cloud Imperium Games знадобилося близько 5 місяців, щоб зібрати ще понад $50 млн - приблизно по $10 млн на місяць. Хоча збори тривають нерівномірно. Так, за весь 2022 рік користувачі пожертвували на розробку Star Citizen близько $113 млн, що на 31% більше результату попереднього року. Але з початку 2023 року, майже за 2 місяці, було зібрано близько $8 млн.

Cloud Imperium Games запустила кампанію на Kickstarter для Star Citizen у 2012 році. При цьому спочатку передбачалося, що гра вийде 2014 року. Проте після більш ніж 10 років розробки та $550 млн зібраних коштів вона все ще не має остаточної дати випуску. Те саме вірно й для сюжетного режиму гри Squadron 42.

Що стосується інших ігор, то навіть найуспішніші проєкти як мінімум на порядок відстають від Star Citizen із краудфандингового фінансування. Другою за обсягом фінансування є сумно відома RPG Річарда Герріота Гэрриота Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues з $11,8 млн. За нею слідують Shenmue III ($6,3 млн), Chronicles of Elyria ($6,1 млн), Bloodstained: Ritual of the Night ($5,5 млн) та Torment: Tides of Numenera ($4,7 млн).

За матеріалами: itc.ua
 

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