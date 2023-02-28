Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite

Компанія Qualcomm під час презентації в рамках виставки MWC 2023 розповіла, які смартфони першими одержать підтримку технології супутникового зв'язку Snapdragon Satellite.

Отже, за словами виробника, підтримка Snapdragon Satellite з'явиться в смартфонах Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo. Йдеться поки що про преміальні пристрої на базі флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 2. Коли відбудеться реліз першої новинки - інформації немає.

Snapdragon Satellite - це технологія Qualcomm, яка дозволяє реалізувати в смартфоні підтримку супутникового зв'язку. Вона має покриття від полюса до полюса і підтримує двосторонній обмін повідомленнями для використання в надзвичайних ситуаціях. Технологію в майбутньому планують встановлювати в парі з 5G-модемами в усі лінійки чипів Snapdragon.