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Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
18:11 27.02.2023 |
Xiaomi 13 Lite дебютував на виставці MWC 2023 у Барселоні разом зі звичайним Xiaomi 13 і версією Pro. Це глобальна версія смартфона Xiaomi CIVI 2, який був анонсований у Китаї 27 вересня 2022 року.
Xiaomi 13 Lite - один із небагатьох смартфонів із процесором Snapdragon 7 Gen 1. Чип виготовлений за технологією 4 нм, має частоту до 2,4 ГГц і графічне ядро Adreno 644. Батарея на 4500 мАг підтримує тільки дротову зарядку. Її потужність становить 67 Вт. За словами виробника, акумулятор заряджається за 40 хвилин повністю.
Попереду встановлений дисплей AMOLED з підтримкою Dolby Vision і HDR10. Діагональ становить 6,55", роздільна здатність - 2400 x 1080 пікселів, частота кадрів - 120 Гц, а яскравість - до 1000 ніт. Екран захищений склом Gorilla Glass 5.
Xiaomi 13 Lite отримав основну камеру з роздільною здатністю 50 МП (f/1,8, 1/1,56", 1 мкм) + 20 МП (f/2,2, 115 градусів) + 2 МП (макро). Смартфон може знімати 4K-відео з частотою 30 FPS і не має оптичної стабілізації. Одна з головних особливостей - фронтальна камера. Вона має роздільну здатність 32 МП (f/2, 1/2,8", 0,8 мкм) + 32 МП (100 градусів) та автофокус.
Новинка обладнана ІЧ-портом, NFC, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 і вбудованим в екран сканером відбитків пальців. Роз'єм для навушників, захист від води та стереодинаміки відсутні. Працює модель на MIUI 14, але з Android 12.
Смартфон буде доступний у чорному, рожевому і синьому кольорах корпусу. Офіційна рекомендована виробником ціна Xiaomi 13 Lite стартує з €499. Xiaomi CIVI 2 на старті продажів у Китаї коштував €330-385.
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