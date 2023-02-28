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Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro

17:51 27.02.2023 |

Новини IT

Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro

 

Разом із Xiaomi 13 китайська компанія анонсувала просунутішу модель. Xiaomi 13 Pro теж дебютував на MWC 2023 і буде офіційно продаватися в Європі.


Xiaomi 13 Pro обладнаний LTPO OLED панеллю з частотою оновлення кадрів 120 Гц, підтримкою Dolby Vision, HDR10+, яскравістю 1900 ніт та діагоналлю 6,73". Роздільна здатність становить 3200 x 1440 пікселів. Дисплей має вигнуті кути та виріз під фронтальну камеру на 32 МП. Скло - Gorilla Glass Victus. Кришка виготовлена з кераміки.

Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro

 

Під капотом флагмана встановлено 4-нм чип Snapdragon 8 Gen 2. Процесор має частоту 2-3,2 ГГц і графіку Adreno 740. Підсистема живлення представлена акумулятором на 4820 мАг. Потужність дротової зарядки становить 120 Вт, а бездротової - 50 Вт. Батарея заряджається за 19 і 36 хвилин відповідно.

Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro

 

Основна камера Xiaomi 13 Pro увібрала в себе три модулі. Роздільна здатність становить 50,3 МП (f/1,9, 1", 1.6 мкм, OIS) + 50 МП (f/2, 3,2x зум) + 50 МП (f/2,2, 115 градусів). У камерах встановлена оптика Leica. Флагман підтримує [email protected](HDR), [email protected]/30/60FPS (HDR10+, Dolby Vision HDR) і Full HD з частотою кадрів до 1920 FPS.


Смартфон обладнаний стереодинаміками, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 LE, NFC, ІЧ-портом, USB-C 2.0 і вбудованим у дисплей сканером відбитків пальців. Корпус отримав захист від води класу IP68. Програмною платформою стала операційна система Android 13, доповнена глобальною версією MIUI 14.

Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro

 

Смартфон буде доступний у чорному та білому кольорах корпусу. Покупці Xiaomi 13 Pro зможуть протягом 6 місяців безкоштовно використовувати 2 ТБ сховища Google One. Вартість Xiaomi 13 Pro склала €1299. У Китаї модель надійшла в продаж за ціною €680-855.


Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro

 
За матеріалами: gagadget.com
 

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