Xiaomi 13 представлений у Європі - Snapdragon 8 Gen 2, IP68, 120-Гц дисплей і підтримка 8K UHD за ціною від €999

Xiaomi 13 дебютував у Європі через два з половиною місяці після презентації в Китаї. Флагман нового покоління був анонсований на виставці MWC 2023 у Барселоні.





Xiaomi 13 обладнаний екраном OLED зі вбудованим сканером відбитків пальців і невеликим отвором для 32-МП селфі-камери. Дисплей має діагональ 6,36", роздільну здатність Full HD+ (2400 x 1080 точок), яскравість до 1900 ніт, а також підтримку Dolby Vision, HDR10+ і частоти кадрів 120 Гц. Захист забезпечує скло Gorilla Glass 5.

Апаратна основа побудована навколо мобільного чипа Snapdragon 8 Gen 2 з піковою тактовою частотою 3,2 ГГц і графічним ядром Adreno 740. Акумуляторна батарея заряджається за 38 хвилин по дроту і за 48 хвилин бездротовим шляхом. Потужність становить 67 Вт і 50 Вт відповідно. Акумулятор має ємність 4500 мАг.

Xiaomi 13 має відносно скромну основну камеру, але вона є універсальною. Тут є стандартний модуль на 50 МП (f/1,8, 1/1,49", 1 мкм) з OIS, ультра-ширококутний на 12 МП (f/2,2, 120 градусів) і телеоб'єктив на 10 МП (f/2, 1/3,75", 1 мкм) з OIS і зумом кратністю 3,2x без втрати якості. Знімати відео можна у 8K при 24 FPS, у 4K при 60 FPS і Full HD при 1920 FPS.





Розробники встановили в Xiaomi 13 стереодинаміки, Bluetooth 5.3, WI-Fi 7, GPS, NFC і USB-C. Корпус має захист IP68. Новинка працюватиме на базі операційної системи Android 13 з оболонкою MIUI 14.

Новинка буде доступна в чорному, білому і зеленому кольорах корпусу. Покупці Xiaomi 13 зможуть протягом 6 місяців безкоштовно використовувати 2 ТБ сховища Google One. Вартість Xiaomi 13 склала €999. Для порівняння, у Китаї модель коштує €545-680.