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АНАЛІТИКА

Magic Eraser та інші унікальні функції Google стали доступні всім смартфонам, включно з iPhone

09:55 27.02.2023 |

Новини IT

 

Компанія Google оголосила про те, що Magic Eraser і ще кілька функцій більше не є ексклюзивом Pixel. Тепер ними можуть скористатися власники всіх смартфонів, включно з моделями Apple.

Функція Magic Erase дебютувала разом із Pixel 6 у 2021 році. Вона дозволяє видаляти зайві об'єкти з фотографій. Також користувачі всіх смартфонів зможуть змінювати інтенсивність кольору фонових об'єктів за рахунок функції "Камуфляж", застосовувати ефект HDR на відео та додавати стилі до фотографій у редакторі.


Нові можливості доступні для передплатників Google One. Приємним бонусом стане безкоштовна доставка надрукованих фотографій із майстерень. Ця пропозиція діє у США, Канаді, Великій Британії та країнах Європейського союзу.

Першими доступ до нових функцій отримають власники смартфонів Pixel. Компанія Google вже почала відкривати доступ до них у всіх тарифних планах. З початку березня діятиме пробний безкоштовний період.
За матеріалами: gagadget.com
 

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