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АНАЛІТИКА

Amazon купила One Medical за $3,9 млрд та обіцяє заново винайти охорону здоров'я

22:51 23.02.2023 |

Новини IT

 

Amazon влітку 2022 року оголосила про купівлю One Medical, компанії, яка надає первинну медико-санітарну допомогу. Через понад пів року угоду було закрито.

One Medical - дочірня компанія 1Life Healthcare Inc. Вона управляє 182 медичними офісами на території Сполучених Штатів. Amazon заплатить $3,9 млрд з урахуванням боргу. Вартість акції складе $18.

Про закриття угоди оголошено через день після того, як Федеральна торгова комісія (FTC) заявила про відсутність планів оскаржувати поглинання. Водночас регулятор має намір розслідувати угоду для вивчення потенційних антиконкурентних наслідків і проблем із конфіденційністю, які можуть виникнути через отримання доступу до даних про здоров'я людей. Представник FTC повідомив Amazon, що інтернет-рітейлер закриває угоду на свій страх і ризик, і може зіткнутися з проблемами з боку уряду.


Американська компанія продовжує розширювати свою присутність у сфері охорони здоров'я. У 2018 році Amazon придбала онлайн-аптеку PillPack, а через рік відкрила клініку первинної допомоги для співробітників. У 2021 році була представлена спеціальна версія голосового помічника Alexa для охорони здоров'я.

Поглинання One Medical не призведе до моментальних змін у послугах. Але вартість річного членства тимчасово знижено на $55 (до $144). Генеральним директором One Medical залишиться Амір Ден Рубін (Amir Den Rubin). З купівлею компанії Amazon пообіцяла заново винайти охорону здоров'я.
За матеріалами: gagadget.com
 

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