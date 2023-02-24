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Artifact — новинний ШІ-застосунок від співзасновників Instagram — відтепер доступний для всіх користувачів iOS та Android
19:24 23.02.2023 |
Artifact скасував список очікування, тож відтепер кожен може спробувати застосунок зі штучним інтелектом, що пропонує більш персоналізовану стрічку новин.
Співзасновники Instagram Кевін Систром та Майк Крігер продали соцмережу за 750 млн доларів та у 2018 році залишили Facebook через "труднощі у відносинах". Згодом розробники створили власний стартап, який вивчає ідеї для соціальних застосунків нового покоління. Їхній перший продукт Artifact - соцмережа, яка використовує машинне навчання для того, щоб зробити стрічку новин персоналізованою. Програму запустили минулого місяця із доступом через список очікування, однак нині вона вже доступна всім охочим.
У застосунку є вкладка «Домашня сторінка» зі стрічкою статей, які на думку ШІ Artifact, вам сподобаються; вкладка «Заголовки», де зібрані колекції статей за темами; а також вкладка «Профіль», яка візуалізує вашу історію переглядів, після того, як ви прочитаєте 10 матеріалів.
У застосунку пропонують оцінювати статті, щоб побачити більше чи менше подібних матеріалів майбутньому. Також можна синхронізувати свої контакти з програмою і вона повідомлятиме про статті, популярні у вашій мережі.
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